Einbrecher machten keine Beute

Alsbach-Hähnlein. Mehrere aufgebrochenen Schränke und eine eingetretene Tür sind das Resultat eines Einbruchs in ein Vereinsheim an der Weilerstraße in Hähnlein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums berichtet, waren die Spuren am Montagmorgen entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Zeugen gesucht

Die Ermittler in Pfungstadt haben ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit bis zum Samstag zurückreichen. Die Täter machten keine Beute, verursachten jedoch einen Schaden in Höhe von 500 Euro.