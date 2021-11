Einbrecher lassen in Seeheim Schmuck mitgehen

Seeheim. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen eines Einbruchs, der sich bereits am Freitag in Seeheim ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 11 und 15.30 Uhr auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Weidenteilung. Sie durchsuchten das Anwesen nach Beute und traten mit Schmuck im Wert von rund 2000 Euro die Flucht an.

Die Kriminalpolizei (K 2122) ermittelt und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690). ots