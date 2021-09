Einbrecher klauten Taucherausrüstung

Seeheim-Jugenheim. Ein Geschäft für Tauchartikel an der Wilhelmstraße in Seeheim rückte im Tatzeitraum zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen in das Visier Krimineller, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt in das in einem Einfamilienhaus befindliche Geschäft. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine Tasche, ein Tauchgerät und eine Lampe. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden. ots

