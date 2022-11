Einbrecher klauten in Alsbach mehrere Fußbälle

Alsbach-Hähnlein. In der Nacht zum Donnerstag haben sich mehrere Unbekannte Zugang zu einem Sportgelände an der Weilerstraße in Alsbach verschafft. Sie machten sich an einem Verkaufsraum, einem Getränkeanhänger und einem Container zu schaffen, entwendeten diverse Fußbälle und flüchteten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das 2. Polizeirevier in Darmstadt sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden. ots

