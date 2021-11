Einbrecher in Zwingenberg unterwegs

Zwingenberg. Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs, der sich am Samstag in Zwingenberg ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, sind die Kriminellen in ein Haus an der Karlstraße, Nähe Grenzweg, eingestiegen. Die Tat muss zwischen 15.30 und 19.30 Uhr geschehen sein. Die Täter brachen die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlten sie die Räume im Erd- und im Obergeschoss. Ob und was fehlt, das muss noch ermittelt werden. An der Terrassentür ist jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, der wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen. ots