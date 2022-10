Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße „Im Schäfersgarten“ in Hähnlein am Mittwochabend (26.10.) gingen die Kriminellen leer aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 21.30 Uhr Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere

...