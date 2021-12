Einbrecher im Schuldorf in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen, die bei der Aufklärung von Einbrüchen in drei Gebäude auf dem Campus des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim behilflich sein können. Die Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.), 21 Uhr, und Donnerstag (16.) Zutritt zu den Räumen verschafft, die Lehrerzimmer und Unterrichtsräumebeziehungsweise sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Kriminellen fündig wurden, das ist abschließend nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist nicht beziffert. Die Beamten haben Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. ots

