Einbrecher im Blumenladen

Alsbach. Zwischen Samstag (30. Juli) und Mittwoch, 3. August, brachen unbekannte Kriminelle in einen Blumenladen in der Bergstraße in Alsbach ein. Hierzu schlugen die Täter laut Mitteilung der Polizei eine Scheibe des Geschäfts ein. Anschließend verschafften sie sich von den Geschäftsräumen Zugang zu einer anliegenden Wohnung und durchwühlten dort mehrere Räume.

Was sie alles erbeuteten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch in Erfahrung gebracht werden, heißt es im Polizeibericht weiter.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969 - 0. pol