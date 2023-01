Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Einbruchs, der sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag (30.12.) und Dienstagmittag (3.1.) in Seeheim-Jugenheim ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, haben bis dato noch unbekannte Kriminelle versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heidelberger Straße zu gelangen. Dazu wollten die Täter ein Fenster

...