Die Hobby-Imker Hendrick Steinack und Thomas Schöppner bieten in den Monaten Mai und Juni wieder Führungen auf dem Bienenlehrpfad zwischen Zwingenberg und Alsbach an. Wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt, werden den Teilnehmern – Corona-konform aufgeteilt in kleine Gruppen – Einblicke ins Leben eines Bienenvolkes gewährt und es kann frischer Honig aus der Wabe probiert

...