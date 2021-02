Zwingenberg. Bei seiner Verabschiedung nach 18 Jahren als Bürgermeister von Zwingenberg und Rodau boten die Vereine ihm zu Ehren in der Melibokushalle ein Programm auf, das staunend machte. Nach ihm wurde in Zwingenberg ein Platz benannt, die Verleihung der Ehrenbürgermeisterwürde war selbstverständlich. Und noch immer wird kräftig applaudiert, wenn er bei Veranstaltungen namentlich begrüßt wird. Er – das ist Kurt Knapp, der am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag feiert.

Der Bensheimer Kurt Knapp war drei Legislaturperioden lang – von 1983 bis 2001 – Rathauschef des ältesten Bergstraßenstädtchens, wurde zuletzt per Direktwahl mit über 90 Prozent der Stimmen auf den Schild gehoben und verfügt auch zwei Jahrzehnte nachdem er nicht mehr für das Bürgermeister-Amt kandidierte über enge Beziehungen zu Zwingenberg und vielen Bürgern:

Vom „Verwaltungs-Anlernling“ zum Rathauschef aufgestiegen Wenn sein Vater seinerzeit nicht ein gewaltiges Wörtchen bei der Berufswahl mitzureden gehabt hätte, dann wäre der am 6. Februar 1941 in Bensheim geborene Kurt Knapp vielleicht Sparkassendirektor geworden, denn ganz ohne Alternative war er nicht und eine Ausbildung bei der Sparkasse Bensheim hätte ihm ebenso offen gestanden. Stattdessen jedoch begann der 17-jährige Kurt Knapp nach dem Besuch der Volks- und der Handelsschule seine Laufbahn im April 1958 als so genannter „Verwaltungs-Anlernling“ bei der Bensheimer Stadtverwaltung. Nach der „Anlernling“-Zeit im Bensheimer Rathaus kam in den Jahren 1959 und 1960 ein Dienstanfängerlehrgang, an dessen Ende die Ernennung zum Stadtsekretäranwärter stand. Die erste Verwaltungsprüfung mit Ernennung zum Sekretär legte Knapp 1962 ab, ihr folgte der Inspektorenlehrgang mit der zweiten Verwaltungsprüfung und der Ernennung zum Inspektor im Jahre 1965. Seinen ersten Kontakt zum Zwingenberger Rathaus hatte der Bensheimer in den Sechzigerjahren, von April 1966 bis März 1970 wurde er in die Stadt am Fuße des Melibokus versetzt. In dieser Zeit erfolgte auch die Ernennung zum Oberinspektor. Zurück im Bensheimer Rathaus, erklomm Kurt Knapp als Amtmann und Leiter der Bauverwaltung eine weitere Sprosse der Karriereleiter. 1974 erfolgte die Ernennung zum Amtsrat und 1980 zum Oberamtsrat. Ab dem 1. September 1983 war er Bürgermeister der Stadt Zwingenberg, zum Monatswechsel August/September 2001 ging Kurt Knapp nach drei Legislaturperioden beziehungsweise 18 Jahren in den Ruhestand und Dieter Kullak – bis zu diesem Zeitpunkt Bau- und Hauptamtsleiter im Zwingenberger Rathaus – wurde für eine Amtszeit (2001 bis 2007) sein Nachfolger. Heute ist der 45-jährige Holger Habich Rathauschef in Zwingenberg – und das fast schon so lange wie sein Vorvorgänger Kurt Knapp: Der promovierte Jurist trat 2007 seine erste Amtszeit an und befindet sich aktuell in der Mitte seiner dritten Legislaturperiode. mik

Er und seine Ehefrau Waltraud, die im vergangenen Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, besuchen – wenn nicht gerade Corona-Krise ist – die Gottesdienste und Veranstaltungen der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg, wo Knapp sich acht Jahr lang ehrenamtlich als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates engagierte. Und für die CDU Zwingenberg, in die er ganz bewusst erst nach seiner Amtszeit als Bürgermeister eingetreten ist, hat er gerade in diesen Tagen die Unterlagen der Kandidaten geprüft, die am 14. März bei der Kommunalwahl antreten. Nach wie vor gehört er dem Parteivorstand als Ehrenvorstandsmitglied an, ins politische Tagesgeschäft der Christdemokraten mischt sich der ehemalige Vize-Vorsitzende jedoch nicht mehr ein.

Rathauschef war nie nur ein Beruf

Knapp, der noch in über 20 Vereinen Mitglied ist, hat vielen ehrenamtlich tätigen Organisationen in Zwingenberg über seine Amtszeit als Rathauschef hinaus die Treue gehalten – so auch dem Deutschen Roten Kreuz, das er 26 Jahre lang – von 1982 bis 2012 – als Vorsitzender leitete.

Wenngleich er als Bürgermeister die kommunale Selbstverwaltung im Hauptamt betrieb, so war er kommunalpolitisch auch als ehrenamtlicher Mandatsträger aktiv: Im Jahr 2016 schied er nach zehn Jahren als Beigeordneter aus dem Bergsträßer Kreisausschuss aus, zuvor gehörte er 21 Jahre lang als Kreistagsabgeordneter dem Bergsträßer Parlament an. Für dieses Engagement wurde er zum Ehrenbeigeordneten ernannt.

Ihren Wohnsitz Bensheim haben die Knapps trotz aller Verbundenheit mit den Menschen im ältesten Bergstraßenstädtchen nie aufgegeben, einen Wohnortwechsel hat es jedoch trotzdem gegeben: Vor zweieinhalb Jahren sind Waltraud und Kurt Knapp nach über 50 Jahren im eigenen Haus an der Bahnstraße in eine barrierefreie Eigentumswohnung an die Heidelberger Straße gezogen. Kein leichter Schritt, aber trotzdem einer, den sie nicht bereut haben, so Knapp: „Das Alter fordert schließlich seinen Tribut.“

Enges Band zu Familie und Freunden

Daher führen Urlaubsreisen mit dem Auto auch nicht mehr nach Oberstdorf im Allgäu, Lindau am Bodensee oder Bad Wiessee am Tegernsee, sondern „maximal noch in den Schwarzwald“. Privat waren Auslandsreisen ohnehin nie sein Fall, für die Städtepartnerschaften mit dem französischen Pierrefonds, dem englischen Tetbury und dem italienischen Brisighella hat sich Knapp jedoch immer eingesetzt und war immer wieder vor Ort.

Ein privates Ziel im Ausland haben die Knapps allerdings: Belgien – den Bruder seiner Frau Waltraud hat es vor vielen Jahrzehnten der Liebe wegen dorthin verschlagen und zur Verwandtschaft besteht ein äußerst inniges Band. Zu den wichtigsten Menschen im Leben der Eheleute Knapp gehört überdies ein „sehr enger Freundeskreis“ in der Heimatstadt Bensheim.