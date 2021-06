Ein Van Gogh in Zwingenberg

Zwingenberg. Von Thomas Tritsch

AdUnit urban-intext1

Es war ein Vagabundenleben. Stets begleitet von finanziellen Nöten und existenziellen Weichenstellungen. Armut und Entsagung wurden früh zum Schicksal des Malers, der gleichsam das Stereotyp des mittellosen und kranken Künstlers verkörpert hat. In Zwingenberg hatte er etliche Jahre gelebt und die Stadt in unzähligen Zeichnungen und Gemälden porträtiert. Im Januar ist Jan Sesták verstorben. Er wurde 66 Jahre alt.

Ein Selbstporträt des Kunstmalers Jan Sesták. © Thomas Tritsch

Viele kannten ihn vom Sehen. Immer wieder war Sesták vornehmlich in der Altstadt unterwegs, um die Gesichter seiner Wahlheimat in akribisch präzise Feder-, Kohle- und Bleistiftzeichnungen zu übersetzen. Aber auch Öl- und Acrylarbeiten auf Leinwand und Papier sowie Wandgemälde gehören zu einem umfangreichen Nachlass, der die Vielseitigkeit und den kultivierten Strich des Malers spiegelt.

Faible für Architektur

Zeitlebens hatte der slowakische Künstler ein tiefes Faible für Architektur. Neben Aktbildern und Landschaftsmotiven findet sich in seinem Werk eine ganze Reihe detaillierter Zeichnungen von Gebäuden und ganzen Straßenzügen, die er mit perspektivischer Genauigkeit und klarer Linie wiedergegeben hat. Darunter auch die Kulisse der gesamten Siedlung aus der Vogelperspektive, die Sesták fast wie ein Stadtplaner im Großformat in zweidimensionaler Brillanz auf die Leinwand übertragen hat. Eine Auswahl seiner Bilder war im Januar 2010 in der damaligen Auerbacher Weingalerie Spundloch zu sehen. Einer seiner engeren Freunde hatte ihm die Teilnahme ermöglicht: Rudi Olbrich.

AdUnit urban-intext2

Es war einer der wenigen öffentlichen Auftritte Sestáks, der zeitlebens auf der Durchreise war, wie es der „schräge Rudi“ beschreibt. Irgendwann Mitte der 90er Jahre hatte der Besitzer des alten Fachwerkhauses am Obertor, das als Café Piano nicht nur jeder Zwingenberger kennt, auf dem Marktplatz einen Mann mit Zeichenblock bemerkt. Olbrich kam mit ihm ins Gespräch. Man verstand sich. Beide vereinte nicht nur die Lust an der Kunst, sondern auch der besondere Blick auf die Welt jenseits aller Konventionen. „Er hatte einen Schlafsack bei sich und sagte nur, er wohne in der Natur“, erinnert sich der Musiker, der in seinem Atelier bevorzugt organische Skulpturen aus hölzernen Findlingen gestaltet, in denen ein fantasiebegabtes Auge immer wieder neue Figuren und Gegenstände erkennt.

Bauingenieur und Restaurator

„Auch Jan war ein Fantasiemensch“, erzählt er. Bei aller zeichnerischen Akkuratesse habe er auch eine bildhafte Vorstellungskraft gezeigt. Beide Fähigkeiten kommen auch in seiner Biografie zum Ausdruck: Nachdem Sesták einige Jahre klang als graduierter Bauingenieur und Restaurator unter anderem am barocken Dom St. Stephan in Passau gearbeitet hatte, zog es ihn an die Bildhauer-Akademie nach Bratislava. Fortan war er als freischaffender Künstler tätig. Mit besonderer Betonung auf dem Wortteil „frei“. Die Begeisterung für die mathematische Strenge der Architektur und die Facetten der Baukultur hatte ihn niemals verlassen. Das zeigen auch die Zwingenberger Motive: der „Bunte Löwe“, die Bergkirche, das Alte Amtsgericht oder die Historische Scheuergasse.

AdUnit urban-intext3

Während in den einen Bilder von kompromisslosem Realismus geprägt sind, zeigen andere Werke eher einer konkret malerische, gleichsam impressionistische Ästhetik. Eines von Olbrichs Lieblingsmotiven ist eine Tuschezeichnung, die zwei Männer im Gespräch am Marktplatzbrunnen zeigt. Die gebogenen Fachwerkstrukturen, die schiefen Fenster verstärken den Eindruck, dass die Szene in einer alkoholisch geprägten Situation entstanden sein mag. Der „schräge Rudi“ nickt dies ohne zu zögern ab. „Er trank gern, und leider oft zu viel.“ Olbrich stellte dem Reisenden eine kleine Schutzhütte in den Weinbergen („für alle Fälle“) zur Verfügung. Drinnen standen bald ein Stuhl und ein Tisch. Mehr nicht. „Das war der Zwingenberger van Gogh“, schmunzelt Olbrich angesichts der minimalistischen und kargen Existenz des Kollegen.

AdUnit urban-intext4

Der Mangel blieb ihm auch die folgenden Jahre treu: Jan Sesták war immer unterwegs, eine recht kurze Phase der Sesshaftigkeit hatte ihm - auch in privater Hinsicht – kein Glück gebracht. Er pflegte lockere Kontakte zum Heimatmuseum und zu Wolf-Dietrich Riebel vom Geschichtsverein, den er unter anderem bei der Aufarbeitung historischer Exponate unterstützt. Seine Fähigkeit, Dinge exakt wiederzugeben, hat Olbrich immer wieder erstaunt. „Er wäre ein guter Fälscher geworden.“

Er hielt es nirgendwo lange aus

Für Jan Sesták war es eine im Wortsinn sehr bewegte Zeit. Sehr lange hielt er es nirgendwo aus. Die Bürgermeister Kurt Knapp und Dieter Kullak halfen dabei, eine Bleibe zu finden. Unter anderem an der Bahnhofstraße. Zwischenzeitlich lebte er auch im nahen Auerbach. Er habe die Stadt immer als sein Zuhause bezeichnet, so Olbrich: „Er hat Zwingenberg geliebt.“ In seinen Ansichten und Studien offenbaren sich die facettenreichen Charakterzüge des Ortes: Verwinkelte Treppenstufen „Am kleinen Berg“, die romantische Altstadt mit den schmalen Gassen und den alten Gebäuden, die sich hinauf in Richtung Weinberge ziehen.

Zuneigung, aber nicht verklärt

Und dann von oben immer wieder der Blick in die Ebene, den Sesták in vielen Motiven auf die Leinwand oder den Skizzenblock übertragen hat. Seine Zuneigung für die Stadt und ihre Menschen hat den klaren künstlerischen Blick dennoch niemals verklärt: als Maler gab er die Umgebung so wieder, wie er sie gesehen hat. Nichts wurde weggelassen oder geschönt. Auch die Mülltonnen oder das Baugerüst blieben im Bild.

In den letzten Monaten vor seinem Tod hatte er sich nach einer folgenschweren Fußverletzung eine Blutvergiftung zugezogen. Jan Sesták starb im Bensheimer Krankenhaus. Seine Urne ist auf dem dortigen Waldfriedhof in die Erde gelassen. Eine anonyme Bestattung. Seine Tochter und sein Enkelkind leben in Groß-Gerau.

In Zwingenberg bleibt ein Stück dieses bunten Lebens zurück. Nicht nur gedanklich. Auch die rebenumrankte Dame mit dem Rotweinglas am Hoftor des Cafés Piano stammt von ihm. „Es wäre jammerschade, wenn seine Bilder in Vergessenheit gerieten“, sagt Rudi Olbrich, der einige von Sestáks Arbeiten gesammelt hat. Vielleicht wird daraus irgendwann einmal eine Ausstellung. Der „Van Gogh aus Zwingenberg“ hätte es verdient.