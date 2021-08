Ein Stück Himmelsbrot, bitte!

Jesus sagt über sich: „Ich bin das Brot des Lebens.“ Seine Worte aus dem Sonntagsevangelium kommen mir am reichgedeckten Frühstückstisch wieder in Erinnerung und ich beginne nachzudenken. Im Alten Testament steht, dass Gott schon den Hunger der Israeliten stillte. Als Manna oder auch Himmelsbrot wird in der Bibel die Speise bezeichnet, die den Israeliten auf ihrer 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste als Nahrung gedient hat.

Ich glaube, der Hunger war auch schon hier das kleinere Problem. Das größere war, dass die Israeliten nicht wussten, ob Gott sie versorgt. Aber er tat es. Er kümmerte sich um sie, jeden Tag neu, 40 Jahre lang und danach auch weiter.

© Thomas Zelinger

Im Gottesdienst halte ich später wieder ein kleines Stück Brot in meinen Händen. Für mich als gläubiger Christ ist es kein einfaches Brot, sondern ein Geschenk Gottes an mich. Es nährt meine Hoffnung, schmeckt nach Wundern, vermehrt sich beim Teilen und speist meinen Leib und meine Seele gleichermaßen.

Liebe, Kraft und Hoffnung

Gott kümmert sich auch um mein Leben. Jeden Tag neu gibt er mir das, was ich zum Leben brauche. Nicht nur Essen und Materielles, sondern auch Liebe, Kraft, Hoffnung und Freude. Ja, ich kann sagen, dass Jesus auch mein Brot des Lebens ist.

Gott hält durch die Zeit bis zur Ewigkeit für jede und jeden alles bereit, was sie oder er zum Leben braucht. Wonach sehnen Sie sich gerade? Welchen Hunger hätten Sie gerne gestillt? In der Bibel heißt es auch: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan.“ Diese Einladung gilt auch für Sie heute.

Guten Mutes und vielleicht auch als Bestärkung, noch mehr auf Gottes Zusage zu vertrauen, singe ich mit meiner Gemeinde zum Dank nach der Eucharistie dieses Mal besonders laut eines der bekanntesten Lieder aus Taizé:

„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.“