Ein Schutzmann für Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. An diesem Donnerstag, 10. März, bietet Andreas Stürmlinger – der neue Schutzmann vor Ort in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim und Nachfolger von Rolf Gengnagel – seine erste Bürgersprechstunde an. Von 14 bis 16 Uhr können sich Bürger im Verwaltungsgebäude am Georg-Kaiser-Platz an ihn wenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der „Schutzmann vor Ort“ ist ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten Projektes „KOMPASS“ (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel), in das Seeheim-Jugenheim vor zwei Jahren aufgenommen wurde. Dabei geht es nicht nur um eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Polizei, auch die Bürger werden bei der Initiative eng mit eingebunden: Der Schutzmann vor Ort steht für mehr Präsenz im öffentlichen Raum und mehr Ansprechbarkeit der Polizei. „Gemeinsam für zusätzliche Sicherheit zu sorgen ist das Ziel“, so Bürgermeister Alexander Kreissl: „In seiner Funktion als Bindeglied leistet hier der Schutzmann vor Ort einen wichtigen Beitrag.“ Kontakt: Andreas Stürmlinger, E-Mail andreas.stuermlinger@polizei.hessen.de oder über das Bürgerbüro unter Telefon: 06257/990-380. red

