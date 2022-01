Ein kraftvolles „Trotzdem!“

Noch ein Winter. Noch eine Welle. Das macht müde. Das macht so müde, dass mehr Menschen denn je psychisch erkranken und dass eine beträchtliche Anzahl von Pflegenden nicht mehr auf den Intensivstationen arbeiten möchten. Auch ohne Lockdown in diesem Winter haben die meisten von uns die Enge und Isolation noch nicht aus den Kleidern geschüttelt. Die Folgen – Geschäftsaufgaben, steigende Preise, Lieferschwierigkeiten, zerrüttete Beziehungen und Risse in Familien – treten allmählich zutage.

Wie ist es möglich, da noch froh durchs Leben zu gehen, von Hoffnung zu sprechen und gelassen der Zukunft entgegenzublicken? Die Kraft zu behalten für die Arbeit in der Produktion, in der Schule, im Krankenhaus oder am Küchentisch im Homeoffice? Ist es nicht zynisch, Menschen zu ermutigen, das Gute in den Blick zu nehmen, wenn ein Blick in die Tagesnachrichten jeden Tag vom Gegenteil erzählt?

Pfarrerin Annelie Hesse. © Evang. Dekanat

Das einzige, was ich sagen kann – und das aufrichtig -– ist: Ich glaube, dass das Leben, das Gute und die Liebe stärker sind als die zerstörerischen Kräfte. Dass ich in einer Gemeinschaft von Menschen stehe, die sich stützt und stärkt durch Anteilnahme, Zuwendung und Begleitung. Und dass es eine tägliche Anstrengung sein kann, sich immer wieder neu auf diesen Glauben auszurichten.

„Seid fröhlich in der Hoffnung“

Die Kraft dazu kommt nicht aus mir selbst. Die Kraft dazu erlebe ich als ein Geschenk Gottes. Ich hoffe, obwohl die Lage nicht einfach ist. Ein „TROTZDEM“, mal mehr, mal weniger kraftvoll gesprochen. Einmal mehr aufstehen als hinfallen. So gesehen ist Glaube eine Art Protesthaltung, der Entschluss, nicht aufzugeben und kontrafaktisch, gegen allen Anschein, auf eine verheißene Wirklichkeit zu vertrauen, die sich uns hier und heute manchmal überhaupt nicht erschließen will: Heilvolles Leben für alle.

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ hat Paulus vor langer Zeit geschrieben (Römerbrief 12,12). Und das nicht, weil es leicht war damals. Aber weil er darauf vertraute, dass das Schlimme nicht das Ende des Guten bedeutet.