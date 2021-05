Ein Gott, der sich auf verschiedene Weise erfahren lässt

Logisch ist es kaum zu erklären, dennoch wurde es zu einer gemeinsamen Glaubensgrundlage der Christen: Gott ist dreifaltig und doch eins. In der Bibel wird das so nicht ausdrücklich gesagt. Aber viele Aussagen deuten auf das Unbegreifliche hin. Über das, was Gott ist, wurde gerade im vierten Jahrhundert heftig gestritten. Und noch heute brüten viele darüber, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist nun zusammengehören – und wie alle zusammen wiederum ein und derselbe Gott sind.

Verwirrung

Da hat doch Jesus ständig seinen Vater angerufen und der Vater deutlich verkündet: Das ist mein geliebter Sohn. Dann auch noch der Heilige Geist, der bereits in der Schöpfungsgeschichte über den Wassern schwebte und mit Pfingsten über die Menschen kam. Auch er ist Gott oder dieser nun als verwandeltes Wesen?

Nach dem Evangelium von Matthäus sollen Christen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und so wird es bis heute getan, auch bei Segnungen oder Bekreuzigungen werden stets alle drei genannt.

Ein Erklärungsversuch

Doch zu wem beten Christen dann? Zum Schöpfer, zu Jesus oder dem Heiligen Geist? Für Andersgläubige weicht die christliche Aussage der Dreieinigkeit vom Glauben an einen Gott jedenfalls klar ab. Juden und Muslime wehren sich gegen die Sichtweise eines Gottes in drei Personen.

Dass Gott dreifaltig ist, ist zunächst nicht mehr als ein theologischer Erklärungsversuch in der frühen Christenheit. Um auszudrücken, dass Gott eine Einheit ist, benutzte man im Griechischen, der Sprache der Gelehrten in den ersten Jahrhunderten nach Christus, den Begriff „ousia“, was Wesen bedeutet. Damit wurde Gott definiert. Um herauszuheben, dass Gott über unterschiedliche Weisen des Seins zu verfügen scheint, einigte man sich zunächst auf den Begriff Hypostasen - „mia ousia - treis hypostateis“. Ins Lateinische übersetzt bedeutete das Wort aber auch Substanz - was die gewollte Aussage aber verfälschte. So einigte man sich auf die Aussage „tres personae, una substantia“ - Gott ist drei Personen, aber ein Wesen. Anders und sicher auch klarer ausgedrückt: Gott hat drei Seinsweisen. Er ist sowohl Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist es, der die Welt erschaffen hat, die Menschen liebt und durch die Zeit führt. Er ist es, der selbst Mensch geworden ist und sein Leben mit den Menschen teilte. Und schließlich ist er es auch, der den Menschen als Heiliger Geist immer gegenwärtig ist.

Nicht zu begreifen

Das mit menschlichem Verstand zu begreifen ist schier unmöglich - wie eben vieles, was versucht, Göttliches naturwissenschaftlich zu erklären. Es lässt sich nur an die Wahrheit herantasten, ganz erkennen und verstehen lässt es sich wohl nie. Das Wesen Gottes ist eine Sache des Glaubens und lässt sich nur über den Glauben entdecken. Jeder muss selbst erkennen , wer für ihn Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind und in welcher Beziehung diese zueinander stehen.

Gläubige sind überzeugt, auch diesem nicht zu definierenden Gott kann man begegnen. Er scheint sich auch heute zur offenbaren. Es ist ein Gott, aber er lässt sich auf verschiedene Weise erfahren. Niemand aber kann ihn fassen und ganz erkennen, erst recht nicht nur mit dem Verstand. Trinität ist und bleibt ein Erklärungsversuch.

Ein Geheimnis

Die Dreieinigkeit braucht man nicht zu verstehen und kann das Geheimnis „Gott“ daher einfach stehen lassen. Theologen über viele Jahrhunderte hinweg haben versucht, Zusammenhänge aufzuzeigen, sie alle sind in der Erklärungsnot stecken geblieben.

Mit dem Sonntag, Trinitatis feiern Christen das Fest der Dreieinigkeit. In der evangelischen Kirche werden die Sonntage von Trinitatis bis zum Ende des Kirchenjahrs als Sonntage „nach Trinitatis“ gezählt, in der katholischen Kirche werden sie heute als Sonntage im Jahreskreis bezeichnet. In den orthodoxen Kirchen gilt schon das Pfingstfest selbst als Fest der Dreifaltigkeit.