Zwingenberg. Das dürfte kürzlich ein hochgradig emotionaler Samstag für Reinhold Geierhaas gewesen sein: Erst verloren die Darmstädter Lilien nach ordentlichem Fight in einem spektakulären Spiel in St. Pauli knapp mit 3:2. Und danach zwang Eintracht Frankfurt den FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel mit 2:1 Toren in die Knie. Das Sportlerherz von Geierhaas schlägt für beide Teams. Ansonsten ist der gebürtige Zwingenberger eng und tief mit „seiner“ Eintracht verwurzelt. Als engagierter Trainer, Organisator von Soccer-Camps und als Mitglied des Präsidiums in verschiedenen Funktionen.

AdUnit urban-intext1

Bei der nächsten Kommunalwahl am 14. März will es der Ruheständler noch einmal wissen und kandidiert – wie bereits 2016 – auf Listenplatz zehn für die örtliche CDU. 2018 wurde er Mitglied. Davor war er parteilos. Doch seine politische Vergangenheit spielte sich in einem ganz anderen Lager ab: 1973 hat er gemeinsam mit dem heutigen SPD-Stadtrat Peter Lucas die Zwingenberger Jusos gegründet. Damals hatte Reinhold Geierhaas gerade sein Lehramtsstudium an der TU Darmstadt begonnen: Neben Erziehungswissenschaften waren Politik und Sport seine Hauptfächer. Nach einer Lehre als Elektromechaniker in Heppenheim hatte er auf der Abendschule sein Abitur nachgeholt. Eine biografisch wie politisch prägende Phase für den Studenten, der es im Kontext der Aufbruchstimmung unter Bundeskanzler Willi Brandt in die SPD gezogen hatte. „In Zwingenberg haben wir damals ganz schön für Schwung gesorgt“, erinnert er sich an die Zeit, in der Zwingenberg gut 4600 Einwohner und 23 Sitze im Parlament hatte. Man habe für ein autonomes Jugendzentrum und einen Spielplatz am Stadtpark gekämpft. Doch richtig einen Fuß in die Kommunalpolitik habe man nicht bekommen, so der einstige Jungsozialist, der die SPD bereits 1981 wieder verlassen hat. Geierhaas war unzufrieden mit der Entwicklung im Ortsverein und ein Gegner des Nato-Doppelbeschlusses, der von Bundeskanzler Helmut Schmidt unterzeichnet wurde. Der Zwingenberger entfremdete sich – wie viele andere Genossen – vom Kanzler und schließlich von der eigenen Partei.

Danach war die Politik aufgrund einer facettenreichen beruflichen Karriere im Bildungsbereich mehr oder weniger aus den Augen, aber niemals ganz aus dem Sinn. Der Wiedereinstieg gut drei Jahrzehnte später im Kontext der Debatte um die Zukunft der Sportstätten.

Im Namen der SV Eintracht war Geierhaas Mitglied der Sportkommission, die sich für eine Auslagerung ausgesprochen hatte, wie sie Bürgermeister Holger Habich vorgeschlagen hatte. Auch er selbst befürwortete diesen Kurs von Anfang an. „Es ging um die langfristige Sicherstellung der sportlichen Möglichkeiten“, betont er rückblickend. „Wir hätten mehr Perspektiven gehabt“, kommentiert er den damals diskutierten Alternativstandort westlich der Platanenallee. Nach diversen Abwägungen und Überlegungen wurde jedoch beschlossen, die Sportanlage an ihrem aktuellen Standort zu belassen. Die Absage war eine Enttäuschung auch für Geierhaas.

AdUnit urban-intext2

Ein anderer Befürworter eines neuen Sportparks war der CDU-Stadtverordnete Andreas Kovar. Über ihn und andere CDU-Mitglieder kam der Ex-Juso langsam in die Union. „Es gab viele Berührungspunkte. Mit einigen in der Partei war ich schon länger befreundet“. Er ist bei den Reisen der Christdemokraten in die Partnerstadt Brisighella dabei und knüpft auch auf sportlicher Ebene Kontaktenach Italien. Auch der politische Kurs sagt ihm zu. Beispielhaft nennt er den Bewegungskindergarten in der Tagweide. „Bei der Zwingenberger CDU sind die richtigen Leute an der richtigen Stelle“, sagt Reinhold Geierhaas heute. 2016 zieht er erstmals ins Parlament ein. Er wird Mitglied im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss und in der Kinder- und Jugendhilfekommission.

Alles Leib- und Magenthemen des Zwingenbergers, dessen Großvater und Vater bereits als Lehrer und Konrektor der örtlichen Schule ganz vorn an der Bildungsfront gewirkt hatten. Sein beruflicher Kurs führte in die gleiche Richtung. Nach dem Staatsexamen wechselt er in den höheren Dient der Bundesanstalt für Arbeit nach Frankfurt. In den folgenden Jahren arbeitet er vor allem im Bereich Berufsberatung und berufliche Orientierung. Er baut ein Berufsinformationszentrum auf und wird Referatsleiter für ganz Hessen. Er ist an der Entwicklung einer CD-ROM beteiligt, die Schülern auch zuhause eine Berufsorientierung ermöglicht. Ein Projekt in Kooperation mit dem Kultusministerium in Zeiten, als das Surfen im Internet noch kein Alltag war. Reinhold Geierhaas entwickelt Module zur gymnasialen Lehrerfortbildung und organisiert Dialogveranstaltungen, bei denen Akteure aus Bildung und Politik zusammenkommen.

AdUnit urban-intext3

Heute agiert er auf der anderen Seite. Die intensiven Berufserfahrungen sind ein wertvoller Fundus, betont er. „Jugend und Schule sind nach wie vor meine Spezialthemen.“ Hinzu kommt der Sport. Nicht nur Fußball, auch Handball. Beim TuS Zwingenberg ist er Vorsitzender des Fördervereins, Tochter Katja ist dort eine der Aktiven. Sohn Daniel ist Schatzmeister im Eintracht-Präsidium, wo der Vater aktuell als Datenschutzbeauftragter seine Kompetenzen einbringt.

AdUnit urban-intext4

In der katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt ist Reinhold Geierhaas als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats engagiert. Mit Pfarrer Äneas Opitek eint ihn aber auch die Liebe zum Fußball. Bei der Eintracht kickt Opitek bei den Alten Herren. Wie Andreas Kovar. Man sieht: Zwingenberg ist ein Dorf.

Aber eines mit Potenzial, so Geierhaas, der in den kommenden Jahren noch bei etlichen Aufgaben dabei sein möchte. Nach der Schließung des JUZ gehe es unter anderem darum, Jugendlichen ein adäquates Angebot machen zu können. Am liebsten sähe er ein Haus in Selbstverwaltung. Hier hat vielleicht noch ein wenig Juso-Geist überlebt bei einem, der den Ruhestand nicht wörtlich nimmt. Allein die Spiele der Darmstädter Lilien lassen keine Entspannung zu.