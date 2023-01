Echt jetzt? Echt jetzt!

Echt jetzt? Umsturz in Deutschland? Heinrich Prinz Reuß heißt der Rädelsführer der Gruppe, die im Dezember ausgehoben wurde. Und dann gab es noch die Terror-Gruppe, die geplant hatte, Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und die Bundesregierung zu stürzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ich frage mich: Was geht da vor in den Köpfen dieser Leute? Sicher, es läuft einiges nicht rund im Land und in Europa. Aber Umsturz? Beseitigung der Demokratie? Höchste Zeit nach der verwirrenden Corona-Zeit wieder zur Vernunft zu kommen. Es gibt genug zu tun. Wir müssen wieder lernen, miteinander auszukommen mit unseren unterschiedlichen Ansichten und unseren unterschiedlichen Herkünften. Und wir dürfen niemanden bei uns abhängen – weder finanziell, noch kulturell, noch sozial. Wir müssen unseren Beitrag zum Frieden leisten. Und zur Bewahrung unseres gemeinsamen Lebensraums.

bgo_Sticksel_Frank Frank Sticksel, evangelischer Pfarrer in Heppenheim, Januar 2023 Evangel. Heilig-Geist-Kirchengemeinde Bensheimer Weg 25 64646 Heppenheim 06252-77372 Evangel. Christuskirchengemeinde Theodor-Storm-Straße 10 64646 Heppenheim 06252-71270 © Privat / Frank Sticksel

Für all diese Aufgaben brauchen wir eine stabile, funktionierende Demokratie. Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Und wir brauchen stabilen Rückhalt für die Menschen, die ihre Gewissheiten verloren haben.

Den stillen Umsturz bremsen?

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Literatur Darum geht es in Juli Zehs neuem Roman "Zwischen Welten" Mehr erfahren

Die Kirchen, die für die am Rand Stehenden und Zurückgelassenen da sein wollen, verlieren bei uns im Land massiv ihre Mitglieder. Ein stiller Umsturz findet da statt. Der ist nur dann noch zu bremsen, wenn die Kirchen wieder verstehen, ihren wahren Reichtum zu zeigen: Trägerinnen von Gottes Zusage zu sein.

Wo Menschen in Jesu Namen zusammenkommen, miteinander teilen, auch ihre unterschiedlichen Ansichten, da ist er anwesend. Das ist eine vergessene Wahrheit, die wieder deutlich werden muss.

Christus spricht: „Ich bin bei euch an allen Tagen und bis ans Ende der Welt!“ Gerade in unruhigen, ungewissen Zeiten kann uns das eine große Hilfe sein, Halt zu finden und voranzukommen. Echt jetzt! Bild: Privat