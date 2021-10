E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

Zwingenberg. Kurz vor der Zufahrt zum Bahnhof hat sich am Montag, 11. Oktober, in der Bahnhofstraße in Zwingenberg ein Unfall ereignet, nachdem ein unbeleuchtetes Zweirad in den Gegenverkehr geriet.

Scooter war unbeleuchtet

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der entgegenkommende weiße Opel laut Mitteilung der Polizei aus, stieß jedoch gegen einen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Zweiradfahrer um 1.10 Uhr in Richtung Walter-Möller-Straße weg. Nach bisherigen Hinweisen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs war. pol