Dutzende Gartenhütten in Zwingenberg aufgebrochen

Zwingenberg. Auf die Schrebergartenanlage "In der Tagweide" in Zwingenberg hatten es Kriminelle abgesehen, wie die Polizei jetzt berichtet. Dutzende Hütten wurden dort aufgebrochen. Bemerkt wurden die Taten am vergangenen Dienstag (20.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht genau eingegrenzt werden. Gewaltsam haben sich die Täter Zugang zu den Häuschen verschafft, nach Beute gesucht und unter anderem Werkzeuge, eine Herdplatte aber auch Geschirr und Benzinkanister samt Inhalt gestohlen.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen und etwaigen weiteren Geschädigten unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.