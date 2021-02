Zwingenberg/Rodau. „20 Meter weiter geben wir 95 000 Euro für die Schaffung eines Biotops aus – und hier wurde ein natürlich entstandenes Biotop vernichtet.” Ulrich Kühnhold, Fraktionsvorsitzender der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie, kritisierte in einer GUD-Anfrage an den Magistrat, im Bereich des Standortes für das geplante Therapiezentrum am Ortsausgang von Rodau in Richtung Fehlheim hätten „im Vorgriff auf die Baugenehmigung” bereits Rodungsarbeiten stattgefunden. Dabei sei auch der Bewuchs auf einem benachbarten städtischen Grundstück in Mitleidenschaft gezogen worden. Und bei diesem kommunalen Areal handele es sich um „das Kerngebiet” einer naturschutzrechtlich geforderten Ausgleichsmaßnahme, „auf dem durch ökologische Aufwertung ein Guthaben auf einem Ökopunktekonto entstehen soll”.

Ein privatrechtliches Problem

AdUnit urban-intext1

Die GUD wollte daher jetzt vom Magistrat wissen, wer denn die Genehmigung dafür erteilt habe, „Hecken aus Salweiden und Holunder” beziehungsweise „Büsche und Bäume” zu entfernen, welche Begründung es dafür gegeben habe und „wie die durch diesen Eingriff verlorenen Biotopwertpunkte kompensiert werden”. In der Antwort des Magistrats wird nicht bestritten, dass die Rodungsarbeiten, die das städtische Grundstück betroffen haben, nicht durch die Stadt genehmigt waren – allerdings weicht die Bewertung aus dem Rathaus, was die Rechtslage beziehungsweise die Folgen für Umwelt- und Naturschutz angeht, entscheidend von der GUD-Auffassung ab. Rathauschef Holger Habich erklärte, die „Vorhabenträgerin” – der Bau des Therapiezentrums ist bekanntermaßen ein Projekt der in Zwingenberg ansässigen Reimund Immobilien GmbH & Co. KG – „ist schriftlich auf die Verletzung des städtischen Eigentums hingewiesen worden” und die Kommune habe sich auch „die Geltendmachung von Ersatzansprüchen ausdrücklich vorbehalten”. Weiter heißt es jedoch auch:

„Ungeachtet dieser zweifellos bestehenden privatrechtlichen Problematik ist aber nicht ersichtlich, welcher ,Festlegung zum Artenschutz’ die Rodung widersprochen haben soll.” Solche Festlegungen seien im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Tagweide Süd”, mit dem bekanntermaßen das Baurecht für das Therapiezentrum geschaffen werden soll, überhaupt nicht enthalten. Und selbst wenn: „Das städtische Grundstück liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes.”

Auch was die von der GUD geforderte „Kompensation verlorengegangener Biotopwertpunkte” angeht, so kommt Bürgermeister Habich für den Magistrat zu einer anderen Bewertung. Eine Antwort auf die Frage, ob überhaupt ein Eingriff in Natur und Landschaft vorliege, gebe das Bundesnaturschutzgesetz:

AdUnit urban-intext2

Ein Verstoß liege dann vor, wenn entsprechende Eingriffe „die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes erheblich beeinträchtigen können”. Auf dem städtischen Grundstück „wurden überwiegend Brombeerhecken und vereinzelte Gehölze auf relativ kleinem Raum beseitigt”. Habich weiter: „Das Vorliegen eines Eingriffs in Natur- und Landschaft gemäß Bundesnaturschutzgesetz dürfte daher mangels Erheblichkeit der Maßnahme zu verneinen sein.” Neben dem Bundesnaturschutzgesetz sei mit Blick auf die Biotopwertpunkte auch die entsprechende Hessische Kompensationsverordnung anzuwenden. Die Verwaltung werde prüfen, ob es zu Einbußen für das Biotopwertpunktkonto gekommen sei, die dann von der „Vorhabenträgerin” auszugleichen seien. Habich deutete aber in der Antwort auf die GUD-Anfrage bereits an, dass das vermutlich nicht der Fall sein werde: Bei dem städtischen Gelände handele es sich um eine „Fläche für die Landwirtschaft”, für die „eine extensive Bewirtschaftung mit jährlichem Mähen” vorgesehen sei: „Vom Erhalt einer Heckenstruktur ist dort keine Rede.”

Jede Menge Schrott entsorgt

Auch die Reimund Immobilien GmbH & Co. KG kommt in der Rathaus-Antwort auf die GUD-Anfrage zu Wort. Darin beschreibt sie, was sie im Grenzbereich zwischen ihrem Grundstück – bekanntlich bis dato eine Kombination aus einem Lkw-Parkplatz und der Lagerfläche eines Baustoffhandels – und dem angrenzenden städtischen Areal vorgefunden habe:

AdUnit urban-intext3

„In der Brombeerhecke waren vier Container Bauschutt und Pflastersteine sowie ein Container Stahlschrott, welche zu entsorgen waren. Eine fünf Meter lange und zwei Meter breite Stahlhütte war von der Brombeerhecke umschlossen. Diese war im Boden mit Haken befestigt. Ebenfalls waren Stromkabel in diesem Bereich verlegt, da dort ein Baustrahler angebracht war. Wir sind – wie bereits mitgeteilt – sehr gerne bereit, an dieser Stelle eine ortstypische Begrünung einzusetzen, um einen sauberen Abschluss zu erreichen. Durch die Hecke wurde lediglich Dreck und Schutt verdeckt.”