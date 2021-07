Duo „Harfenzauber“ gibt zwei Konzerte

Beim 69. Kammerkonzert des Vereins Kammerkonzerte im Jagdschloss Bickenbach e.V. gastiert am 19. September, Sonntag, 17 Uhr, der bekannte Darmstädter Pianist Matthias Gräff-Schestag mit Mitgliedern der Darmstädter Harmoniemusik – ebenfalls in der Region keine Unbekannten – in Bickenbach.

Cäcilia Krämer (Oboe), Philipp Völger (Klarinette), Thomas Swartman (Horn) und Ursula Kramer (Fagott) ergänzen das Klavierquintett um die Holzbläser, so wie sie die Werke des letztjährigen Jubilars Ludwig van Beethoven und des Darmstädter Hofkomponisten Willem de Haan erfordern.

In Kooperation mit dem Musikforum Seeheim-Jugenheim wird es dann am 30. Oktober, Samstag, 20 Uhr, im Bürgerhaus erstmals auch ein Konzert der Rheingauer Film-Symphoniker geben.

Diese verbreiten unter der Leitung von Julian Pontus Schirmer „Gänsehaut“ mit „Film-Musik vom Feinsten“. red