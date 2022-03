Die Ortsvereinigung Zwingenberg im Deutschen Roten Kreuz (DRK) weist auf den ersten Kleidersammlungstermin in diesem Jahr hin. Wie Bereitschaftsleiter Udo Bächer ankündigt, findet die Aktion am 19. März, Samstag, sowohl in Zwingenberg als auch in Rodau statt.

Nicht mehr genutzte Kleidung kann - in Säcke verpackt - am Tag der Sammlung bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand zur

...