DRK Zwingenberg bittet um Blutspenden

Zwingenberg. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen bietet in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Zwingenberg am 18. Oktober, Dienstag, von 17 bis 20 Uhr eine Blutspendeaktion an. Veranstaltungsort ist die Melibokushalle Zwingenberg (Melibokusstraße 5).

Termine online buchen

Termine zur Blutentnahme können auf der Webseite des DRK-Blutspendedienstes gebucht werden. Alle Termine, mögliche Änderungen, Informationen und aktuelle Maßnahmen zum Thema Blutspende erhalten Interessierte telefonisch unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 11 949 11 oder online unter www.blutspende/corona.

In einer Pressemitteilung heißt es überdies: „Eine Blutspende dauert 10 Minuten und rettet bis zu drei Leben. Aktuell wird jeder Lebensretter gebraucht. Das DRK bittet dringend zur Blutspende. Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt. Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen.

Geringe Haltbarkeit

Aufgrund der geringen Haltbarkeit sind Patientinnen und Patienten kontinuierlich auf Blut angewiesen. Ziel für die kommenden Tage muss daher sein, dass alle angebotenen Blutspendetermine gut besucht werden. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend um Blutspenden.“ ad