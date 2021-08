Dritter Ukulele-Tag in Zwingenberg

Zwingenberg. Die Zwingenberger Voice-Akademie lädt für Samstag, 18. August, zum Ukulele-Tag ein – ein Tag, der ganz im Zeichen dieser „Bonsai-Gitarre“ steht. Um 14 Uhr wird Bürgermeister Holger Habich den Ukulele-Tag eröffnen.

Konzert zum Abschluss

Dann kann an diesem Tag bis 17.30 Uhr jeder in den Räumen des Alten Amtsgerichts das Gute-Laune-Instrument einmal ausprobieren – in vielen Mitmach-Angeboten für Kinder und Erwachsene. Und das unter der Leitung eines Profis unter den Ukulele-Spielern: dem Londoner Musiker Peter Moss, Musical Director of The United Kingdom Ukulele Orchestra.

Ein abschließendes Konzert gibt’s dann um 19 Uhr im Diefenbachsaal unter dem Motto „Can’t stop loving Uke!“. Leitung: Peter Moss, Moderation: Jeanette Giese, zusammen mit dem Ukulele-Orchester „Swinging Ukes“ und musikalischen Gästen – zum Genießen, Zuhören und Weintrinken. Der Eintritt ist frei. Die geltenden Corona-Regeln werden selbstverständlich eingehalten, heißt es von Seiten des Veranstalters. red/Bild: Voice-Akademie

Info: Weitere Infos: https://akademie-voice.de/termine

