Der Freizeitsportverein „Schlappekicker“ Zwingenberg hat am Feiertag Fronleichnam sein 11. Hobby-Boule-Turnier für Jedermann veranstaltet, an dem 28 Mannschaften teilgenommen haben. Nach 92 Spielen stand der Sieger fest, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter: Das Team „Die Draufgänger“ mit Noolee Borger und Horst Martini aus Zwingenberg hat den Wettbewerb für sich

...