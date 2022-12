Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf ein Konzert des Ensembles „Trio 3 D“ hin, das am 10. Dezember, Samstag, 20 Uhr, im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) mit dem Programm „Dörsam hoch drei“ gastiert. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung:

Das Trio 3 D (Dörsam, Dörsam, Dörsam) besteht aus den drei Brüdern Adax Dörsam (Zupfinstrumente), Matthias Dörsam

...