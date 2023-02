Und da waren sie wieder, die Poller zur Verkehrsberuhigung der Altstadt, die es in Zwingenberg zwar noch nicht gibt, die aber immer wieder tun, was Poller eben so tun: nämlich aus der Versenkung aufzutauchen. In diesen Tagen war es die Beratung des Etat-Entwurfs für 2023 im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (BPU) der Stadtverordnetenversammlung, die das umstrittene Thema erneut ans

...