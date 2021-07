Dino-Ausstellung in der städtischen Kita Alsbacher Straße

Zwingenberg. Dinosaurier üben besonders auf Kinder eine große Faszination aus, da bilden die Maxi-Kinder – also die künftigen Schulkinder – der städtischen Kindertagesstätte Alsbacher Straße keine Ausnahme. Die Mädchen und Jungen haben sich seit Oktober mit den Urzeit-Lebewesen beschäftigt und etliche Exemplare gebaut, gebastelt beziehungsweise gemalt, wie Kita-Leiterin Alexandra Krieger berichtet. Jetzt im Juli präsentieren die Kinder, die nach den Ferien die Grundschule besuchen, ihre Werke im Rahmen einer Ausstellung in der Kita.

Das Projekt, an dem 24 Kinder teilgenommen haben, gehörte zum Alternativ-Programm, das das Erzieherinnen-Team konzipiert hat, weil Corona-bedingt einiges nicht wie geplant stattfinden konnte. „Trotz der Coronavirus-Pandemie arbeiteten wir regelmäßig mit den Kindern in Kleingruppen aus den Stammgruppen zusammen“, so Frau Krieger, „leider konnten die geplanten Ausflüge nicht umgesetzt werden, dafür aber nun die tolle Ausstellung.“ / red