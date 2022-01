Von Michael Ränker

Seit Oktober des vergangenen Jahres fährt er durch unser Bundesland, der Digital-Truck, an dessen Steuer – allerdings nur im übertragenen Sinne – Minister Ralph Alexander Lorz sitzt, denn sein Kultusministerium ist in Kooperation mit dem Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung Initiator der Tour. In der Woche vom 7. bis zum 11. Februar stoppt der 40 Tonnen

...