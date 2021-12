Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Zwingenberg zwischen den Jahren

Zwingenberg. Die Stadtverwaltung Zwingenberg teilt mit, dass das Rathaus und das Bürgerbüro am 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) geschlossen sind. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung auch darauf hin. dass das Rathaus und das Bürgerbüro vom 27. bis 30. Dezember nur im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet und nicht alle Beschäftigten im Dienst sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kindertagesstätte Alsbacher Straße ist in der Zeit vom 20. Dezember bis einschließlich 31. Dezember geschlossen. Die Kindertagesstätte Rodau ist in der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 31. Dezember geschlossen. Und die Kindertagesstätte Tagweide ist in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 31. Dezember 2021 geschlossen

Der Wertstoffhof ist am 30. Dezember geöffnet. Die Bücherei ist vom 24. Dezember bis einschließlich 31. Dezember geschlossen.

Bei technischen Notfällen ist der interkommunale Bauhof des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg unter der Notrufnummer 0178/9112076 erreichbar. Bei Störungen im Bereich der Wasserversorgung können sich Hilfesuchende bitte an das GGEW unter der Rufnummer 0800/8030300 wenden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2