Zwingenberg. Aufgrund der Zwingenberger Kerb meldet die Stadtverwaltung am Montag, 22. August, geänderte Dienstzeiten. Betroffen sind das Rathaus, das Bürgerbüro, die Stadtbücherei und die Kindertagesstätten in Zwingenberg, die an diesem Tag zu den üblichen Öffnungszeiten geschlossen bleiben. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1