Zwingenberg. Das Evangelische Gemeindenetz Nördliche Bergstraße, in dem neben Zwingenberg auch Alsbach, Jugenheim und Ober-Beerbach organisiert sind, lädt für heute Abend, Dienstag, 30. März, 19.30 Uhr, zum letzten „Dienstagsgespräch in der Passionszeit“ ein, in dem es um die Frage „Passion und Auferstehung – ein Halt in meinem Leben?“ geht. Thema der virtuellen Veranstaltung ist dieses Mal „Die Auferweckung Jesu“, den Impuls gestaltet Monika Müller-Ahlheim. Gastgeber ist der Arbeitskreis Ökumene in Seeheim-Jugenheim. Zunächst erfolgt eine kurze Einführung ins Thema, dann wird in Kleingruppen diskutiert. Verbunden sind die Teilnehmer durch das Videokonferenztool „Zoom“. Weitere Informationen – unter anderem einen Text als Grundlage für das Thema des Abends – sowie den erforderlichen Internet-Link gibt es auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg. red

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de