Einen Karzer hat es an der Zwingenberger Melibokusschule nie gegeben, einen solchen Arrest-raum für ungehörige Schülerinnen und Schüler findet man nicht einmal in der 1896 erbauten und heute denkmalgeschützten Paßschule der örtlichen „Lehranstalt“. Und selbst wenn es noch einen Karzer geben würde, wie wir ihn aus der Filmkomödie „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle

...