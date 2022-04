„Die Welt ist im Wandel!“ Die Elbenkönigin Galadriel spricht diese Worte im Film „Herr der Ringe“. „Ich spüre es im Wasser, in der Erde, in der Luft.“ Die Welt ist im Wandel. Selten habe ich es so stark gespürt wie in den letzten Wochen und Monaten. Persönlich durch den Tod meines Vaters und meines Schwiegervaters, beruflich durch große Veränderungen in der Kirche im Bistum Mainz, weltweit durch Corona und den Krieg in der Ukraine.

„Die Welt ist im Wandel“, das war sie schon immer, aber sie wandelt sich immer schneller, immer spürbarer für viele. Welcher Wandel bewegt Sie am meisten? Haben Sie Angst vor der Zukunft oder hoffen Sie auf bessere Zeiten?

© Katholisches Dekanat Bergstraße

Die Welt ist im Wandel und die Welt braucht den Wandel! In bewegender Weise setzen sich Menschen ein für Geflüchtete aus der Ukraine. Viele kämpfen für eine gerechtere Welt. Das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion von Misereor lautet: „Es geht! Gerecht!“ Immer wieder setzen sich Menschen ein für einen Wandel zum Besseren, für mehr Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung.

Jeder kann etwas dafür tun

Wohin sich unsere Welt wandelt, das hängt auch von uns ab. Im Film „Herr der Ringe“ kämpfen viele, gerade auch die Kleinen, gegen das scheinbar übermächtige Böse.

In der Lesung vom morgigen fünften Fastensonntag spricht Gott durch den Propheten Jesaja: „Seht, ich schaffe etwas Neues; schon sprosst es, merkt ihr es nicht? Ja, ich mache einen Weg in der Steppe, Pfade in der Wüste.“ Entscheidendes geschieht oft ohne uns, aber wir können auch etwas tun: „Es geht! Gerecht!“ Bild: Kath. Dekanat