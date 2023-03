Die Voice-Akademie lädt zum fünften Ukuleletag ein

Zwingenberg. Jeanette Giese und Peter Moss laden für den 19. März, Sonntag, zur mittlerweile fünften Auflage des Zwingenberger Ukuleletags ein. Die Sängerin und der Musiker, die im ältesten Bergstraßenstädtchen die Voice-Akademie betreiben, schreiben:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch nichts vor am 19. März? Dann nichts wie hin, nach Zwingenberg an der Bergstraße! Dorthin sind alle Ukulele-Spieler und solche, die es werden wollen, zu einer Veranstaltung eingeladen, die ganz im Zeichen dieses kleinen „Gute-Laune“-Instruments steht. Zwischen 16 und 18 Uhr lässt die Ukulele sich im Rahmen eines Mitmach-Angebots im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) nach Herzenslust ausprobieren. Angeleitet werden die Teilnehmer von einem Profi unter den Ukulele-Spielern: Peter Moss ist der musikalische Direktor des Ensembles „The United Kingdom Ukulele Orchestra“. Ukulelen können vor Ort ausgeliehen werden. Der Eintritt ist frei.

Ein abschließendes Konzert findet dann ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) statt. Auftreten werden unter der Überschrift „Ukulele in Concert!“ Peter Moss an der Baß-Ukulele zusammen mit den Ukulele-Orchestern der Voice-Akademie sowie musikalischen Gästen. Die Moderation liegt in den Händen von Jeanette Giese.

Mehr zum Thema Akademiekonzert Zu Gast in der alten Heimat Mehr erfahren KulTour Die Kulturtipps der Woche in Mannheim und der Region von Eros bis Verdi Mehr erfahren

„Ein Konzert zum Genießen, Zuhören und Weintrinken“, schreibt die Voice-Akademie in ihrer Ankündigung. Der Eintritt zu dem Konzert ist ebenfalls frei. red