Die Tafel zieht in die Bürgerhalle um

Seeheim-Jugenheim. Ab September findet der wöchentliche Termin der Darmstädter Tafel Seeheim-Jugenheim nicht mehr im Haus Hufnagel in Seeheim statt, sondern in der Bürgerhalle in Jugenheim, schreibt die Pressestelle der Gemeinde Seeheim-Jugenheim.

Der Ortswechsel ist erforderlich, da die Räume im Erdgeschoss des Hauses Hufnagel von der Gemeindeverwaltung zu einer temporären Kindertagesstätte umgebaut werden, die rund 50 Kindern im kommenden Jahr einen Betreuungsplatz bieten soll.

Das Angebot der Tafel bleibt auch in der Jugenheimer Bahnhofstraße unverändert bestehen: Dienstags von 11 bis 13 Uhr gibt es zunächst den offenen Treff mit der Ausgabe von Lebensmitteln sowie anschließend einen Mittagstisch. Das erste Mal in der Bürgerhalle ist die Tafel am Dienstag, dem 7. September, zu Gast.

Das Corona-Testcenter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), das wiederum im nun neuen Domizil der Tafel – also in der Bürgerhalle in Jugenheim – untergebracht war, ist in eine Containeranlage umgezogen, die sich unweit des bisherigen Standorts auf dem ehemaligen Heag-Gelände (Busdepot) befindet. Öffnungszeiten und Terminbuchung unter www.asb-suedhessen.de/unsere-angebote/testcenter. red

