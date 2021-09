Ab September findet der wöchentliche Termin der Darmstädter Tafel Seeheim-Jugenheim nicht mehr im Haus Hufnagel in Seeheim statt, sondern in der Bürgerhalle in Jugenheim, schreibt die Pressestelle der Gemeinde Seeheim-Jugenheim.

Der Ortswechsel ist erforderlich, da die Räume im Erdgeschoss des Hauses Hufnagel von der Gemeindeverwaltung zu einer temporären Kindertagesstätte umgebaut

...