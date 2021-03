Schlangen lösen Furcht aus. Sie erschrecken und erregen die Menschen, werden stets mit dem Leben, aber auch mit dem Tod eng in Verbindung gebracht. Schon in der Schöpfungsgeschichte der Bibel taucht die Schlange auf und führt Adam und Eva zur Sünde. Schlangen verkörpern die Urkräfte der Religiosität. Sie vereinen, wie das Leben selbst, das Gute und das Böse. Glück und Unglück, Niederlage und Sieg, Krankheit und Gesundheit sind voneinander nicht zu trennen und gehören zum Sein. Fast alles ist widersprüchlich.

Im Mittelmeerraum gab es in biblischen Zeiten zahlreiche Schlangenkulte. Sie finden sich auch bei den Germanen. Moses soll auf Anweisung Gottes zur Heilung eine eiserne Schlange aufgestellt haben. Manche Bibelübersetzungen sprechen auch von einem Abbild aus Kupfer oder Bronze.

Die Erzählung hängt wohl eng mit der griechischen Sage von Äskulap zusammen. Dieser gilt in der griechischen Mythologie als Gott der Heilkunde. Auf dem Weg zu Kranken soll er sich auf einen Wanderstab gestützt haben, um den sich eine Schlange ringelte. Der Äskulapstab gilt heute als Symbol der Heilkunst. Der Stab ist Zeichen des Wachstums und der Lebenskraft. Die Schlange muss sich winden, einiges überwinden, um nach oben zu kommen. So ist es auch mit dem Leben.

Um das Heil zu erlangen bedarf es der Anstrengung und der Überwindung mancher Widersprüche. In der vorösterlichen Zeit wird gerne auf ein Jesuswort im Johannes-Evangelim verwiesen:

„Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat“. (Johannes, Kapitel 3, Vers 14).

Gott will die Welt und die Menschen vor Unheil und Zerstörung retten. Er will, dass das Leben gelingt und zeigt, selbst als Mensch geworden, auf, wie es geschehen kann.

Wie die eherne Schlange zu Moses Zeiten wird der gekreuzigte Jesu zu einem lebendigen Zeichen der Erlösung und Befreiung. Es gilt, auf ihn als Vorbild zu schauen und nicht auf ein ehernes Abbild.