In schwierigen Zeiten haben die Leute nichts zu verschenken. Stimmt nicht! Zumindest die Rodauer erwiesen sich am Samstag als äußerst freigebiges Völkchen. Viele der rund 30 Teilnehmer – einige kamen am Vormittag noch spontan dazu – stellten ihre Waren auf die Straße mit dem Vermerk, dass diese kostenlos mitgenommen werden können.

„To give away“ stand an einem Hoftor an der Hauptstraße,

