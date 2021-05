Die nächste B 3-Baustelle folgt 2022

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ So hat es Fußballtrainer-Legende Sepp Herberger formuliert. Auf die Erneuerung der Bundesstraße 3 abgewandelt heißt das so viel wie: „Nach der B 3-Erneuerung ist vor der B 3-Erneuerung!“ Kaum ist die Freigabe der 21 Monate lang gesperrten Hauptverkehrsachse in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg erfolgt – das ist jetzt gerade einmal drei Wochen her –, da

...