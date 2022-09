Die Malerin Lee D. Böhm stellt in der Remise aus

„Music Non Stop“, so lautet der Titel einer Werkschau mit Bildern von Lee D. Böhm, die auf Einladung der Stadt Zwingenberg im Oktober in der Remise beim Alten Amtsgericht (Obertor 1) ausstellen wird. Die Vertreterin der „Neuen Leipziger Schule“ präsentiert vom 8. Oktober, Samstag, bis einschließlich 23. Oktober, Sonntag, ein breites Spektrum an Malerei, Grafik und Illustration.

