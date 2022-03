Die größte Abteilung des TuS Zwingenberg zieht Bilanz

Zwingenberg. Die Abteilung Turnen, Gesundheitssport und Reha des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg lädt für den 4. April, Montag, ab 20 Uhr zu ihrer Abteilungsvollversammlung in die vereinseigene Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) ein, schreibt TuS-Vorsitzende Anette Klüber-Meyer. Die Versammlung findet unter Einhaltung der zum Zeitpunkt des Termins geltenden Corona-Regeln statt.

Nach einem kurzen Überblick über die Situation der Abteilung was die Mitgliederzahlen, die Angebote und die Finanzlage betreffen, stehen in diesem Jahr Neuwahlen des Abteilungsvorstands an. Die derzeitige Abteilungsleiterin Anette Klüber-Meyer steht für diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. Ein neues, verjüngtes Team soll die Führung der Abteilung übernehmen. Dazu Frau Klüber-Meyer:

„Es wäre schön, wenn sich noch einige Mitstreiter für die Leitung der wichtigsten Abteilung unseres Vereins finden würden. Wir laden daher alles unsere Abteilungs-Mitglieder sehr herzlich an diesem Abend in die Jakob-Delp-Halle ein und freuen uns auf regen Beteiligung.“ red

