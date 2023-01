Die Feuerwehr Rodau entsorgt Bäume und Papier

Rodau. Die Freiwillige Feuerwehr Rodau weist darauf hin, dass an diesem Samstag, 7. Januar, sowohl ausgediente Weihnachtsbäume als auch Altpapier eingesammelt werden. Wie Matthias Schneider schreibt, müssen die Christbäume abgeschmückt sein, das Altpapier wiederum muss gebündelt oder in Kartons verpackt werden. Bäume und Papier müssen ab 9 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstehen.

„Über eine Spende in Verbindung mit der Weihnachtsbaumsammlung würden wir uns sehr freuen“, bittet Schneider und erläutert: „Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Altpapiers und den Spenden wird die Arbeit der Rodauer Feuerwehr finanziell unterstützt.“

Abgesehen von den Kartons, in denen das Altpapier verpackt ist, können übrigens keine große Mengen Kartons oder sperrige Kartonagen eingesammelt werden, da diese die Qualität des eingesammelten Altpapiers verschlechtern und somit den Erlös mindern.

Abschließend heißt es: „Die Feuerwehr dankt allen Rodauern, die sie durch die Sammlung des Altpapiers und die Spenden zur Weihnachtsbaumsammlung unterstützen.“ red