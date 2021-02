In einem BA-Interview vor der Bürgermeisterwahl am 10. März 2019 hat sich Rathauschef Holger Habich aufgrund einer Leserfrage zum Thema Poller für die Altstadt klar positioniert:

„In der Kommunalpolitik ist das ein umstrittenes Thema, ich sehe das allerdings ganz klar: Es gibt ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Altstadtleitbild und das besagt: Die versenkbaren Poller kommen. Ich finde auch, dass man nicht bis in die Kneipe fahren muss. Das kann ich beispielsweise in Heppenheim auch nicht und das funktioniert gut. Wir können aber nicht jetzt die Altstadt dichtmachen und dann die B 3 erneuern. Deswegen verfolge ich ein dreistufiges Konzept: Stufe eins wird der Ausbau der B 3 sein. Wenn dort alles wieder funktioniert, folgt Stufe zwei: Bau eines altstadtnahen Parkplatzes zwischen alter Paßschule und Melibokushalle und Weiterleitung der Parkplatzsuchenden auf den Melibokusparkplatz. Und Stufe drei sind dann die Poller in der Altstadt. Tagsüber komme ich dort rein und raus, abends und nachts parken dort nur noch die Anwohner. Allerdings: nur noch in den markierten Flächen, nicht mehr kreuz und quer. Wasch mich und mach mich nicht nass, das wird es nicht geben. Und fürs Parken an der B 3 muss vielleicht ein kostenpflichtiges Ticket – gerne auch mit Brötchentaste für Kurzzeitparker – gezogen werden, um Dauerparken zu vermeiden. Das Altstadtleitbild wird von mir nicht in Frage gestellt.“