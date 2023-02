Deutsch-Pop-Ikone im Theater Mobile

Das Theater Mobile weist in einer Pressemitteilung auf den Auftritt von Ulla Meinecke (Bild: Mobile) hin, die am 18. Februar, Samstag, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Das würde ich im Film nie glauben... – Songs und Geschichten“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgericht gastiert. In der Ankündigung heißt es: „Fast alle wichtigen und wegweisenden Künstler der 80er Jahre haben mittlerweile mit großem

...