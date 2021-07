Der Tennisclub Zwingenberg feierte ein Sommerfest

Zwingenberg. Der Tennisclub Zwingenberg hatte seine Mitglieder am vergangenen Samstag zu einem Sommerfest eingeladen und 60 Teilnehmer erlebten bei tollem Wetter einen „super Abend“ auf der clubeigenen Tennisanlage am Gießer Weg, wie Pressewart Heiko Dräger berichtet. Für die musikalische Gestaltung und „ordentlich Stimmung“ sorgte die Formation „Andis Party-People“, die für jeden Geschmack etwas im Repertoire hatten. Dräger: „Zum Schluss hielt es keinen mehr auf seinem Stuhl.“ Und die Clubgastronomie beeindruckte mit einem griechischen Buffet. „Es wurde viel geredet, gefeiert, gelacht und jeder war begeistert von dem schönen und kurzweiligen Abend“, so Dräger. / red

