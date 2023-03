Der steinige Weg von Erna Scheffler an das Bundesverfassungsgericht

Noch immer – mehr als hundert Jahre seit Einführung des Internationalen Frauentages, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird – sind Diskriminierung und Geschlechterungerechtigkeit traurige Realität. Nach wie vor sind Frauen auf der ganzen Welt in vielen Lebensbereichen benachteiligt und in ihren Rechten eingeschränkt. In der Türkei, in

...