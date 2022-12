Wenn die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg zu einem geselligen Beisammensein einlädt, dann kommt geballte Feuerwehrgeschichte der vergangenen Jahrzehnte zusammen.

So war es auch in diesem Jahr, als der Sprecher der Abteilung Jürgen Künz (rechts) zur adventlichen Jahresabschlussfeier in den Saal des Feuerwehrgerätehauses am Gießer eingeladen hatte. Unter

...