  Der Luciberg wird ab Montag zur Baustelle

Zwingenberg. Ab dem kommenden Montag, 15. März, wird das Flurbereinigungsverfahren mit der Bezeichnung „Bergsträßer Reben- und Blütenhang“ fortgesetzt. Nach den Rodungsarbeiten am Luciberg in der Weinlage „Alte Burg“ (wir haben berichtet) folgt nun ein erster Bauabschnitt, bei dem die Weinberge neu angelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Zwingenberger Rathaus.

Die Wingerte werden zur Bewirtschaftung teilweise als Querterrassen, teilweise längs zur Hangneigung angeordnet. Außerdem werden Wege erneuert, ökologische Kompensationsflächen angelegt und eine Bewässerungsanlage installiert. Das hierfür erforderliche Wasser soll aus den drei nicht mehr zur Trinkwasserversorgung genutzten Quellen der Stadt Zwingenberg (Weidental-, Brunnenweg- und Orbisquelle) kommen.

Inzwischen sind zur Vorbereitung der Bauarbeiten Brombeeren, Sträucher und Bäume entfernt und eine als Halbtrockenrasen angelegte Entwicklungsfläche gemäht worden. Auch wurden die alten Weinbergsanlagen zurückgebaut und die Weinstöcke entfernt. In der Verlautbarung der Stadtverwaltung heißt es: „Diese Arbeiten wurden von einer Heppenheimer Fachfirma zur vollsten Zufriedenheit des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ausgeführt.“ Die ausführenden Firmen für die Neuanlage der Weinberge, des Wegebaus und der Bewässerungsanlage wurden am 17. Februar in die Baustelle eingewiesen. Der Baubeginn erfolgt nun am kommenden Montag. In der Pressemitteilung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „diese Bauarbeiten – ebenso wie die Rodungsarbeiten – durch eine externe Fachkraft in ökologischer Hinsicht begleitet werden“.

Weiter heißt es: „Das Flurbereinigungsverfahren ,Bergsträßer Reben- und Blütenhang‘, welches als interkommunales Projekt der Städte Bensheim und Zwingenberg durchgeführt wird, dient dem Erhalt und der Verbesserung des Weinbaus am westlichen Odenwaldhang. Diese Kulturlandschaft ist identitätsstiftend für die Bergstraße. Die Winzerinnen und Winzer tragen durch ihre Arbeit dazu bei, dieses Markenzeichen zu erhalten, indem sie die Landschaft ganzjährig pflegen. Dadurch leisten sie auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, denn Weinbergsflächen stellen einen wertvollen Lebensraum für vielfältige Tier- und Pflanzenarten dar.“

Die Flurbereinigung schaffe die Voraussetzungen dafür, dass dies auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin möglich sei. Auch wenn sich das Landschaftsbild während der Baumaßnahmen kurzzeitig verändere, werde es langfristig doch dazu führen, dass das für Zwingenberg und die Region typische Bild bewahrt werde und weiterhin qualitativ hochwertiger Wein angebaut werden könne. red